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Сегодня, 18:12

Щербакова отреагировала на итоги ISU Skating Awards: «Для меня сама номинация — это уже большая честь»

Российская фигуристка Щербакова отреагировала на неполучение главной премии ISU
Иван Шитик
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поблагодарила за то, что была номинирована на премию «Самый ценный фигурист года», вручаемую Международным союзом конькобежцев (ISU).

Победу в этой категории одержал олимпийский чемпион Нэтан Чен из США. Также на награду претендовал французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

«В первую очередь, хочет поблагодарить всех, благодаря кому я была номинирована на эту награду. Испытываю огромное уважение к Нэтану Чену и паре Габриэлла Пападакис — Гийом Сизерон. Они — живые легенды нашего спорта, которые вывели свои дисциплины на новый уровень.

Для меня сама номинация — это уже большая честь. Победа на Олимпийских играх — мечта любого профессионального спортсмена. Ради этого мы работаем день за днем, год за годом. Спорт учит нас не сдаваться перед трудностями и превозмогать наши слабости. Спорт объединяет нас.

От всего сердца поздравляю победителей с заслуженными наградами и желаю им успеха в будущем», — записала Щербакова видеообращение в своем Telegram-канале.

Отметим, что российская спортсменка не получила приглашения на саму церемонию, которая прошла в Швейцарии 5 февраля.

Анна Щербакова
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