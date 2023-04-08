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Фигурное катание

Сегодня, 19:58

Щербакова: «Хочется, чтобы зрители уходили с шоу в приподнятом настроении»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась эмоциями после выступления в шоу «Чемпионы на льду».

— Как дела?

— Все супер. Немножко не могу отдышаться от короткой программы. Довольно выматывающе.

— С какими эмоциями катаешься? Переживаешь еще раз то, что было в Пекине?

— Не могу сказать, что у меня какие-то флешбэки с соревнований. Но когда предложили откатать эту программу, то долго сопротивлялась. В свой олимпийский сезон каталась на пике своих возможностей, это было сложной и не хотелось испортить тем, что не нахожусь в той форме. Но мне сказали, что поработают со мной на тренировках. В итоге, мне кажется, получается неплохо. Хотя после шоу минут десять хожу и пытаюсь отдышаться.

— А на тренировках сколько нужно времени отдышаться?

— На тренировках это частями откатывается. Но мы очень заранее стали готовить ее, за несколько месяцев.

— Можно сказать, что когда ты менее интенсивно катаешься, то у тебя быстро все уходит?

— Для меня это не был секрет. Я одной из спортсменок в сборной входила в хорошую форму. Я прекрасно понимала, что любой перерыв и все заново. Меня это не смущает. С большой радостью прихожу на тренировки.

— Решили поменять платье. Хотели привнести что-то новое для тура?

— Да. Не могу сказать, что была сильная замысловатость и задумка. Но решила сделать что-то новое.

— Ваш номер с Загитовой и Валиевой. Кто придумал это?

— Придумали тренеры, показали клип на эту песню. В песне и заключается главный посыл. Приятно завершать шоу таким номером. Мы были немножко уставшими после того, как откатали свои номера. А потом вышли свежими. Нас этот номер зарядил. Хочется, чтобы и зрители уходили с шоу в приподнятом настроении.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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