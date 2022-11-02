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Сегодня, 16:08

Щербакова поделилась впечатлениями от работы с Тарасовой на шоу «Ледниковый период»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и ведущая шоу «Ледниковый период» Анна Щербакова поделилась впечатлениями от встречи на проекте с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

«Конечно, это большая честь — работать с Татьяной Анатольевной. Мы друг друга поприветствовали, она меня похвалила. Это человек, от которого сразу идет невероятно мощная энергетика. Я очень рада, что она была на съемках. Здоровья ей», — цитирует «КП Спорт» Щербакову.

17 октября стало известно, что Тарасова вернулась к съемкам шоу «Ледниковый период».Первые выпуски проекта прошли без нее. Перед съемками первых выпусков она заболела и не смогла приехать на запись программы в Лужники. Возглавила судейскую бригаду еще один известнейший тренер по фигурному катанию, Елена Чайковская.

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/zdorovya-ej-anna-shherbakova-rasskazala-o-rabote-s-tatyanoj-tarasovoj-na-lednikovom-periode/
Фигурное катание
Анна Щербакова
Татьяна Тарасова
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