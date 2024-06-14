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Фигурное катание

Сегодня, 15:13

Щербакова прекратила сотрудничество с Тутберидзе

Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прекратила сотрудничество с тренерским штабом Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По информации агентства, спортсменка уже давно не занимается в «Хрустальном». Ранее она восстанавливалась после операции, а в данный момент участвует в различных шоу.

«По примеру Александры Трусовой, которая готовилась к шоу Тутберидзе в «Хрустальном», Анна может в любое время вернуться, для нее двери всегда открыты», — сказал собеседник ТАСС.

Щербакова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. С тех пор Анна ни разу не выступала на официальных соревнованиях. Она перенесла уже две операции: на колене и голеностопе.

Ранее стало известно, что Тутберидзе отписалась от фигуристки в социальных сетях. Причем, сама Щербакова удалила аккаунт специалиста в конце января после того, как тренер опубликовала пост о деле Камилы Валиевой, в котором назвала ее самой одаренной спортсменкой.

Источник: ТАСС
Александра Трусова
Анна Щербакова
Этери Тутберидзе
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