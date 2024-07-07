Щербакова провела первую тренировку за четыре месяца

Российская фигуристка Анна Щербакова провела первую за четыре месяца тренировку в зале на велотренажере.

«Я считаю, сегодня уникальный день. Вы наблюдаете мое первое подобие тренировки за последние четыре месяца. Сижу, кручу велосипед почти полчаса. Я считаю, что это успех. Горжусь собой», — сказала Щербакова на видео, которое опубликовала у себя в соцсетях.

20-летняя Щербакова перенесла операцию на голеностопе в середине марта.

Спортсменка выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. С тех пор Анна ни разу не выступала на официальных соревнованиях. Она перенесла уже два хирургических вмешательства.