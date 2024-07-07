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Фигурное катание

Сегодня, 12:47

Щербакова провела первую тренировку за четыре месяца

Сергей Разин
корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Анна Щербакова провела первую за четыре месяца тренировку в зале на велотренажере.

«Я считаю, сегодня уникальный день. Вы наблюдаете мое первое подобие тренировки за последние четыре месяца. Сижу, кручу велосипед почти полчаса. Я считаю, что это успех. Горжусь собой», — сказала Щербакова на видео, которое опубликовала у себя в соцсетях.

20-летняя Щербакова перенесла операцию на голеностопе в середине марта.

Спортсменка выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. С тех пор Анна ни разу не выступала на официальных соревнованиях. Она перенесла уже два хирургических вмешательства.

Анна Щербакова
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