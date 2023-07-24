Щербакова провела тренировку в «Хрустальном»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что российская фигуристка Анна Щербакова в понедельник провела тренировку.

Ранее стало известно, что Щербаковой диагностировали мононуклеоз.

«Очень много источников, близких к ситуации, дают неверную информацию. Сегодня Щербакова была на тренировке в «Хрустальном», — приводит слова Когана ТАСС.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и победительница командного чемпионата мира (2021).

Также она является двукратным серебряным призером чемпионата Европы, серебряным призером финала Гран-при, трехкратной чемпионкой России и серебряным призером турнира.

19-летняя фигуристка пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене.