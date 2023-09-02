Щербакова рассказала, чем планирует заниматься после окончания спортивной карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова планирует заниматься тренерской деятельностью после окончания карьеры, но еще окончательно не определилась с выбором будущей профессии.

«Конечно, я думаю о том, чтобы быть тренером после окончания спортивной карьеры — тренерское образование я уже получаю. Это для меня очевидный путь — в любом случае эту профессию хочу освоить, потому что фигурное катание мне не чужой вид спорта. Но сейчас я также много думаю о профессии, не связанной напрямую с фигурным катанием. Журналистика была одним из вариантов, но не скажу, что я склоняюсь в ее сторону. Пока что я думаю», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и победительница командного чемпионата мира (2021).

Также она является двукратным серебряным призером чемпионата Европы, серебряным призером финала Гран-при, трехкратной чемпионкой России и серебряным призером турнира.

Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Фигуристка включена в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.