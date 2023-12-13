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Фигурное катание

Сегодня, 20:35

Щербакова рассказала, что новый центр Тутберидзе произвел на нее впечатление

Ана Горшкова
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что новый Центр фигурного катания в Ясенево содержит все необходимое для спортсменов.

«Центр невероятных масштабов, там есть все что нужно для спортсменов, все условия, только самые лучшие впечатления. Но, конечно, «Хрустальный» для меня навсегда останется родным домом, я там с трех дет начинала. Уверена, что на этом катке вырастут много новых звездочек, для которых он тоже станет родным. Сейчас все тренировки проходят на новом катке», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясенево. В начале декабря Щербакова, Майя Хромых и Даниил Самсонов впервые тренировались на льду нового дворца.

В центре есть две ледовые арены комплекса: соревновательная с трибунами на 500 мест и тренировочная.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Анна Щербакова
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