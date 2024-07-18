Щербакова рассказала, что впервые встала на коньки после операции

Олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Анна Щербакова в своих соцсетях рассказала, что впервые встала на коньки после перенесенной в марте операции на голеностопе.

«Я приехала в Турцию на сборы. И сегодня первый день, как я встала на коньки», — сказала Щербакова в видео с тренировки.

20-летняя Щербакова перенесла операцию на голеностопе в середине марта.