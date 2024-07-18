Щербакова рассказала, что впервые встала на коньки после операции

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Олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Анна Щербакова в своих соцсетях рассказала, что впервые встала на коньки после перенесенной в марте операции на голеностопе.
«Я приехала в Турцию на сборы. И сегодня первый день, как я встала на коньки», — сказала Щербакова в видео с тренировки.
20-летняя Щербакова перенесла операцию на голеностопе в середине марта.
Спортсменка выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. С тех пор Анна ни разу не выступала на официальных соревнованиях. Она перенесла уже два хирургических вмешательства.