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Фигурное катание

Сегодня, 10:53

Щербакова рассказала, что впервые встала на коньки после операции

Виктория Кравченко
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Анна Щербакова в своих соцсетях рассказала, что впервые встала на коньки после перенесенной в марте операции на голеностопе.

«Я приехала в Турцию на сборы. И сегодня первый день, как я встала на коньки», — сказала Щербакова в видео с тренировки.

20-летняя Щербакова перенесла операцию на голеностопе в середине марта.

Спортсменка выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. С тех пор Анна ни разу не выступала на официальных соревнованиях. Она перенесла уже два хирургических вмешательства.

Источник: Telegram-канал
Анна Щербакова
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