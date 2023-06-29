Щербакова рассказала, как убирала мусор в Заполярье

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о поездке в Мурманск, куда приехала на экологическую акцию.

— Расскажите, как прошла ваша поездка в Мурманск.

— Все прошло ровно как задумывалось, это была очень быстрая поездка, буквально одним днем, туда-обратно. Во-первых, я впервые была в Мурманске, невероятно красивый город, природа поражает сразу. Во-вторых, там были полярные ночи, ни капельки не темнело. Мне как минимум было очень интересно путешествовать по нашей родине, по краям, где я не была, хоть за тур наших шоу я объездила очень много городов России.

И конечно же, была очень важная цель, мы с ней справились, очистили берег реки. Также моя задача была это как-то освещать, мы сняли там разные видеоролики, так что в целом все прошло максимально хорошо, как и планировалось, — сказала Щербакова корреспонденту «СЭ» Галине Завалуновой.

Ранее Щербакова рассказала, как провела мастер-класс во Франции в условиях отстранения российских спортсменов.