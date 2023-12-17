Щербакова рассказала о редком качестве Авербуха

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова объяснила журналистам, почему принимает участие в шоу Ильи Авербуха.

— Я очень рада принимать участие в таком большом празднике — в шоу в честь юбилея Ильи Авербуха. Мы работали с ним вместе на многих проектах, и могу сказать, что для меня невероятный опыт — работа с таким человеком. Он очень творческий и при этом обладает организаторскими способностями. Мне кажется, эти два качества редко сочетаются в одном человеке — именно это ему помогло достичь успеха, поэтому я очень рада быть сегодня здесь, — сказала Щербакова.