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Фигурное катание

Сегодня, 17:45

Щербакова рассказала о редком качестве Авербуха

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова объяснила журналистам, почему принимает участие в шоу Ильи Авербуха.

— Я очень рада принимать участие в таком большом празднике — в шоу в честь юбилея Ильи Авербуха. Мы работали с ним вместе на многих проектах, и могу сказать, что для меня невероятный опыт — работа с таким человеком. Он очень творческий и при этом обладает организаторскими способностями. Мне кажется, эти два качества редко сочетаются в одном человеке — именно это ему помогло достичь успеха, поэтому я очень рада быть сегодня здесь, — сказала Щербакова.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Илья Авербух
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