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Фигурное катание

Сегодня, 10:16

Щербакова считает потенциально интересной работу тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова закончила первый курс тренерского факультета и считает потенциальной интересной для себя работу тренера, но выбор относительно будущей карьеры спортсменка еще не сделала.

«Я закончила только первый курс тренерского факультета. Даже не представляла до этого, как много нужно знать, чтобы стать тренером. Если ты что-то умеешь сам, это совершенно не означает, что ты знаешь, как этому научить других. Особенно если говорить о спорте высших достижений», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Однако фигуристка включена в резервный состав сборной России на новый сезон.

19-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и победительницей командного чемпионата мира. Также на ее счету 2 серебряные медали на чемпионатах Европы и 3 победы на чемпионатах России.

Источник: https://tass.ru/sport/18831725
Фигурное катание
Анна Щербакова
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