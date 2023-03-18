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Сегодня, 11:52

Медведева — о турнире шоу-программ: «У меня есть идея, которой нет ни у кого сейчас здесь»

Щербакова, Загитова и Медведева рассказали об ожиданиях от турнира шоу-программ
Виктория Кравченко
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российские фигуристки Анна Щербакова, Алина Загитова и Евгения Медведева поделились ожиданиями от предстоящего турнира шоу-программ и подготовке к соревнованиям.

«Для меня турнир шоу-программ особенно волнительный, потому что в этом году я не выступала на больших соревнованиях и от этого чувствую, наверное, даже какую-то немножко такую ответственность. Мандраж есть такой перед выступлением», — заявил Щербакова в эфире Первого канала.

«Второе отделение — тоже очень именитые спортсмены, олимпийские чемпионы и призёры, поэтому будет всё шикарно», — добавила Загитова.

«У меня нет предмета, как реквизита, но у меня есть идея, есть одна особенность, которой нет ни у кого сейчас здесь», — сказала Медведева.

18 марта в Москве стартует турнир по шоу-программам в фигурном катании «Русский вызов». Начало — в 17.00 мск.

Алина Загитова
Анна Щербакова
Евгения Медведева
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