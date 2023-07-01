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Фигурное катание

Сегодня, 17:15

Щербакова: «До Олимпиады я была уверена, что чемпион до конца жизни просыпается счастливым»

Микеле Антонов
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что быстро почувствовала опустошение после победы в женском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

— Наступает ли после Олимпиады опустошение?

— До Олимпиады я была уверена, что олимпийский чемпион до конца жизни просыпается счастливым благодаря победе. Опустошение наступило намного раньше, чем ожидала. Буквально через несколько секунд после проката произвольной. Это гора с плеч. Несколько недель все было под контролем прессы, все освещалось. После финального проката все выплеснулось.

На Играх в Пекине Щербакова набрала 255,95 балла по сумме двух программ. Второй стала еще одна россиянка Александра Трусова (251,73), третью строчку заняла японка Каори Сакамото (233,13).

Фигурное катание
Олимпиада
Анна Щербакова
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