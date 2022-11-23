Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Фигурное катание

Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

23 ноября, 18:56

Щербаковой подарили автомобиль стоимостью 2,7 миллиона рублей

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка, фигуристка Анна Щербакова стала обладательницей автомобиля-кроссовера китайской компании.

Стоимость автомобиля в базовой комплектации — 2,7 миллиона рублей, рассказали «СЭ» представители фирмы. Церемония вручения прошла сегодня в подмосковной Балашихе.

Автомобиль стал первым для 18-летней Щербаковой в жизни. Она поучаствовала в проморолике к старту продаж автомобиля в России, в котором исполнила несколько элементов на коньках.

Ранее Щербакова рассказала, как получала права на вождение автомобиля.

Фигурное катание
Анна Щербакова
9
0
Читайте также
«Это моя боль и мой грех навсегда». Роковой удар перевернул жизнь топового российского бойца
Польские теннисистки уничтожают президента федерации: «Хватал за грудь, зад»
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Щербакова сравнила фигурное катание и вождение