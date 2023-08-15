Семененко ответил на вопрос о взаимоотношениях с Мишиным

Российский фигурист, чемпион России Евгений Семененко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как выбирается музыка для программ в группе Алексея Мишина.

— Кто чаще предлагает идеи?

— Да вместе, по-разному получается. В олимпийский сезон идеи обеих программ были от тренеров, в этом сезоне произвольную я предложил.

— Сложно с Алексеем Николаевичем договориться о своем выборе, приходится продавливать?

— Да все логично: я предлагаю — если он соглашается, значит, видит, что что-то хорошее выйдет в будущем. Если нет — значит, можно лучше. Например, кей-попа в прошлом году могло и не быть, вначале была предложена другая музыка, но Алексей Николаевич отказал и сам предложил кей-поп катать.

Музыку к короткой программе этого сезона предложила Елизавета Навиславская, мне и тренерам сразу понравилась, сразу одобрили, а ставил программу Никита Михайлов, рад, что и с ним тоже складывается работа. Никита был в Швейцарии, так что над короткой мы очень плотно поработали.