Семенович верит в возвращение на лед Костомарова

Российская певица и экс-фигуристка Анна Семенович в разговоре с «СЭ» пожелала выздоровления своему бывшему партнеру по танцам на льду Роману Костомарову. Олимпийский чемпион находится в клиническом центре в Коммунарке в крайне тяжелом состоянии.

— От всего сердца желаю своему другу Роме Костомарову скорейшего выздоровления. Абсолютно уверена, что он справится с болезнью. Так случается, что простудные инфекции преследуют спортсменов, чья жизнь связана со льдом.

— Вы сказали о дружбе, а в СМИ много информации, мол, у вас чуть ли не конфликт 20 лет.

— Не раздувайте того, чего нет, хорошо? У нас шикарные отношения, просто любимая журналистская братия обожает драмы. Я несколько лет была партнершей Романа, и вместе мы прошли через разные трудности. Он очень сильный человек, настоящий боец, который пройдет и это испытание. А наша поддержка обязательно поможет Роме совсем скоро вернуться на лед, радовать нас шикарным катанием и новыми достижениями.

Дорогой Рома, пусть заряд моих положительных пожеланий ускорит выздоровление. Держись, борись, не унывай! Ты всегда, в любой ситуации можешь положиться на нас. Желаю отличного самочувствия и прекрасного настроения. Прочь хандру, и вперед — на поправку! — сказала «СЭ» Семенович.

Пара Семенович/Костомаров была одной из самых многообещающих на стыке XX и XXI веков. В 2000 году они выиграли серебро чемпионата России и участвовали в чемпионатах Европы и мира.