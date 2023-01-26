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Сердце госпитализированного Костомарова функционирует нормально

Ана Горшкова
Корреспондент
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Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильным, сообщает ТАСС.

По данным источника, сердце 45-летнего спортсмена функционирует в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что Костомарову может потребоваться операция из-за проблем с сердцем.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны. Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Роман Костомаров
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