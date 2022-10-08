Серебряный призер чемпионата Европы Даниелян рассказал о мотивации на сезон

Сегодня, 13:55
Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Артур Даниелян рассказал о мотивации на сезон.
По итогам короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, Даниелян занял 13-е место, набрав 64,82 балла.
— Уже привыкли к питерской погоде?
— Да, но зонт я пока не купил. Я их не особо люблю, не привык к ним.
— Что вам помогает сейчас расслабляться?
— Я еще не на том уровне, чтобы расслабляться. У меня выхода нет.
— До нас дошла информация, что вы тренировались в Казахстане, это правда?
— Когда? Я был в этой стране всего лишь раз. Это неправда.
— Как с мотивацией в этом сезоне, проблем никаких нет?
— Мотивация льется у меня через край. Я не знаю, откуда она, но мне нравится это! Есть какие-то недостигнутые цели. Это нужно исправить. Нужно делать то, что я делал раньше. Вот и все.
В субботу, 8 октября, мужчины выступают с произвольными программами.