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Фигурное катание

Сегодня, 10:48

Давыдов — об итогах сезона: «Мужское катание у нас выросло в разы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал, удивил ли его кто-нибудь из фигуристов в прошедшем сезоне.

«Все работают, все растут. Аделия Петросян добавила, парни тоже, тот же Петр Гуменник. Мужской турнир получился интересным, потому что с мужчинами у нас обычно всегда проблемы, а тут было интересно смотреть — и программы, и много ультра-си. Мужское катание у нас выросло в разы. Девочки и пары всегда были интересны, а мужчины провальны. В этом году все вообще отлично. Чемпионат России прошел замечательно. Чего только стоят одинаковые баллы у ребят», — приводит слова Давыдова Sport24.

На чемпионате России-2023 в мужском одиночном катании победу одержал Евгений Семененко (295,07 балла). Второе место занял Петр Гуменник (295,07), третье — Александр Самарин (282,40).

Источник: Sport24
Фигурное катание
Петр Гуменник
Сергей Давыдов (фигурное катание)
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