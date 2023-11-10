ФФККР — об «Ангелах Плющенко»: «Ребята из школы показывают замечательные результаты»

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Кононыхин прокомментировал возможность открытия в Казани центра фигурного катания Алины Загитовой и сравнил его с центром Евгения Плющенко.

«Я исхожу из того, что каждая новая точка роста необычайно ценна и каждая новая школа — это возможность привлечь в эти школы новых фигуристов. Когда у нас такие имена, яркие чемпионы и звезды возглавляют спортивные школы они одним своим именем привлекают родителей и спортивную общественность и это очень хорошо. Есть пример — «Ангелы Плющенко». Это тоже школа, сформировавшаяся под Евгения и к нему пошли и спортсмены, и тренеры, и фигуристы. Ребята показывают замечательные результаты. Все не сразу строится, сначала закладывается фундамент. Надеюсь, что школа Загитовой — это тоже новая точка роста и она даст импульс всему фигурному катанию в республике», — сказал Кононыхин.

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко работает с 2018 года.