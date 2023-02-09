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Фигурное катание

Сегодня, 12:46

Новицкий о нападках иностранных фигуристов на Валиеву: «Ведут себя неэтично»

Новицкий раскритиковал иностранных фигуристов за нападки в адрес Валиевой
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион Европы по фигурному катанию Сергей Новицкий раскритиковал иностранных фигуристов за нападки в адрес россиянки Камилы Валиевой.

«Зарубежные фигуристы, предъявляя претензии Валиевой за посты в соцсетях, в любом случае ведут себя неэтично. Наши ребята своими потом и кровью заслужили золотые медали командного турнира на Олимпийских играх-2020. И если в угоду чьим-то интересам его результаты будут пересмотрены, это станет очень неприятным прецедентом. Это в определённой степени подорвет у спортсменов доверие к МОК в частности и олимпийскому движению в целом. С другой стороны, тех же американских фигуристов, занявших в Пекине второе место, можно понять. Ведь речь идет не о простых наградах, кусках металла. Борьба развернулась за то, чтобы навсегда войти в историю как олимпийские чемпионы. Это невероятно значимо. И данное достижение не перекроет даже тот факт, что оно будет фактически достигнуто в кабинетах ВАДА и CAS, а не на льду», — приводит слова Новицкого RT.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде, где она стала четвертой в личном турнире, но медали за командный турнир МОК решил не вручать до окончания расследования.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1108770-novickii-napadki-figuristy-valieva
Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
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