Фигуристка Шаботова: «Домогательства Розанова к Жилиной? Меня он никуда не тащил, похоже на бред»

Фигуристка Анастасия Шаботова в комментарии «СЭ» поделилась мнением об обвинениях со стороны семьи фигуристки Вероники Жилиной в адрес тренера Сергея Розанова.

По словам Жилиной и ее мамы Людмилы, в период совместной работы в 2020-2021 годах Розанов домогался до спортсменки, которой тогда было 12 лет.

«Если честно, я в шоке от этих новостей. Знаю Сергея Розанова, он правда хороший специалист, здорово тренирует. Мне кажется, это полный бред. Нельзя быть настолько ненормальным человеком, не понимать, что ты делаешь. Какой-то гон, простите. Даже если эта ситуация произошла — они же пересекались в одной школе после этого. Моя мама бы сразу начала с этим разбираться. Представьте, если бы с вашим ребенком это произошло.

С какой целью это было сделано? Ради хайпа? Зачем это все поднимать? Тогда хочется увидеть доказательства. Потому что то, что заявляет мама Вероники, тоже ведь наказуемо. Я люблю Веронику, но они куда-то не туда пошли, мне кажется. Я каталась у Розанова — недолго, но ушла из группы по той причине, что начали появляться старые травмы. Он в меня верил, да, но я не могу это посчитать за проявления симпатии. Он меня никуда не тащил», — сказала «СЭ» Шаботова.