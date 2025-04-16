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Фигурное катание

16 апреля, 20:35

Фигуристка Шаботова: «Домогательства Розанова к Жилиной? Меня он никуда не тащил, похоже на бред»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Анастасия Шаботова.
Фото Global Look Press
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Фигуристка Анастасия Шаботова в комментарии «СЭ» поделилась мнением об обвинениях со стороны семьи фигуристки Вероники Жилиной в адрес тренера Сергея Розанова.

По словам Жилиной и ее мамы Людмилы, в период совместной работы в 2020-2021 годах Розанов домогался до спортсменки, которой тогда было 12 лет.

«Если честно, я в шоке от этих новостей. Знаю Сергея Розанова, он правда хороший специалист, здорово тренирует. Мне кажется, это полный бред. Нельзя быть настолько ненормальным человеком, не понимать, что ты делаешь. Какой-то гон, простите. Даже если эта ситуация произошла — они же пересекались в одной школе после этого. Моя мама бы сразу начала с этим разбираться. Представьте, если бы с вашим ребенком это произошло.

С какой целью это было сделано? Ради хайпа? Зачем это все поднимать? Тогда хочется увидеть доказательства. Потому что то, что заявляет мама Вероники, тоже ведь наказуемо. Я люблю Веронику, но они куда-то не туда пошли, мне кажется. Я каталась у Розанова — недолго, но ушла из группы по той причине, что начали появляться старые травмы. Он в меня верил, да, но я не могу это посчитать за проявления симпатии. Он меня никуда не тащил», — сказала «СЭ» Шаботова.

Вероника Жилина и&nbsp;Сергей Розанов на&nbsp;соревнованиях в&nbsp;2020 году.Мама фигуристок Жилиных обвинила тренера Розанова в домогательствах к малолетней дочери. Это очень серьезно

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Анастасия Шаботова
Фигурное катание
Вероника Жилина
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