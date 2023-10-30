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Фигурное катание

Сегодня, 09:52

Шесть клубов фигурного катания из России выступили в первом турнире Global Skating Academy

Алина Савинова
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Шесть клубов из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока выступили в первом турнире Global Skating Academy в Ташкенте.

«Медали в младших разрядах получили дети из всех стран-участниц. Это дает детям мотивацию продолжать занятия фигурным катанием, они видят реальный результат своей работы. В наших соревнованиях смогли принять участие все желающие клубы. Для Ташкента это был первый подобный крупный старт по фигурному катанию. Победители и призеры соревнований показали достаточно высокий уровень катания. Особенно приятно получать положительные комментарии от участников и их родителей. В этом направлении мы будем стараться развиваться и дальше. Уже полным ходом идет подготовка к турниру в Анкаре, который состоится через две недели», — приводит ТАСС слова одного из основателей проекта GSA — Александра Лакерника.

Турнир Global Skating Academy состоялся с 27 по 29 октября. Всего в нем приняли участие 140 фигуристов из 21 клуба России, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Киргизии и ОАЭ в разных возрастных группах. Соревнования проходили по правилам ISU. Создателями проекта Global Skating Academy являются Лакерник и Марина Ерашова.

Российские фигуристы отстранены от участия в турнирах под эгидой ISU с весны 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19149989
Фигурное катание
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