Шевченко — о сроках своей карьеры: «Хочется максимально реализоваться. А как долго — покажет жизнь»

Российская фигуристка Софья Шевченко в интервью «СЭ» рассказала о планах на долгую карьеру несмотря на режим санкций в адрес российского спорта.

«Тогда мной двигало сильное внутреннее нежелание соприкасаться с фигурным катанием. В любом виде. И я легко находила под этот повод себе аргументы. Сейчас мной наоборот двигает большое желание вернуться в фигурное катание. Любовь к этому виду спорта. Это главное. Если смотреть только на внешние обстоятельства– ничего не построишь. Либо чувствуешь, что ты готов и это твое. Наслаждаешься каждый день и это твоя стихия. В такой случае так ли важно, что вокруг? Все остальное неважно, будешь работать вопреки всем обстоятельствам.

Как долго я буду выступать? Жизнь покажет. Знаете, спортивную карьеру принято мерить Олимпиадами. Но на мой взгляд это не совсем верно. Сейчас трудно сказать, как все сложится. Хотелось бы максимально реализоваться, а как получится – покажет жизнь», – сказала Шевченко.

Софья решила возобновить карьеру в паре с Андреем Ежловым и теперь тренируется в группе Ильи Авербуха и Елены Масленниковой.

Полностью интервью Шевченко «СЭ» можно прочитать здесь.