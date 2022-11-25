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Сегодня, 08:33

Шевченко: «У Авербуха всегда очень свежий взгляд, он дает рекомендации в технике исполнения и самой программе»

Сергей Разин
корреспондент
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Бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2019 года Софья Шевченко, выступавшая в дуэте с Игорем Еременко, рассказала о работе с Ильей Авербухом.

«У Ильи Изяславича всегда очень свежий взгляд, он дает рекомендации и в технике исполнения, и в самой программе, — приводит слова Шевченко ТАСС.

«Илья Изяславич достаточно часто дает советы, но у него еще огромный пласт своей работы. Он помогает в постановках, часто очень курирует ребят, приезжает, везде участвует», — добавил Еременко.

По окончании сезона-2021/22 Шевченко и Еременко завершили карьеру и стали тренерами в группе Екатерины Масленниковой, с которой сотрудничает Авербух.

Источник: https://tass.ru/sport/16423843
Илья Авербух
Софья Шевченко/Игорь Еременко
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