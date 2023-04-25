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Фигурное катание

Сегодня, 19:35

Шевченко заявила о желании поучаствовать в контрольных прокатах с Ежловым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2019 в танцах на льду Софья Шевченко хочет принять участие в контрольных прокатах сборной России со своим новым партнером Андреем Ежловым.

«Хотелось бы поучаствовать в контрольных прокатах, но это будет зависеть от того, допустит ли нас туда федерация. Это решение сформировалось во время моего пребывания в группе Елены Станиславовны Масленниковой и Ильи Авербуха. Сначала я там тренировала. Когда что-то показывала и вставала в пару, все шутили: «Возвращайся». Сначала я не реагировала, потом подумала: может, правда? Дошутились, в общем. Катаюсь я около месяца-полутора в спортивном режиме, мы встали вместе пару недель назад, но уже поставили произвольную программу, пытаемся готовиться в темпе. Так получилось, что в пару мы встали, когда я ставила показательный номер для Дня спорта МГУ, где я учусь. Партнер в танцах немного времени, катался как КМС, я его на пару лет старше, но он отлично справляется. Сейчас я в группе Елены Станиславовны уже как спортсмен, пытаемся охватить большие объемы, работы много, Андрею много нюансов понять надо», — приводит слова Шевченко ТАСС.

Проведение контрольных прокатов фигуристов основного состава сборной России запланированы на 16-17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт».

Источник: https://tass.ru/sport/17606545
Фигурное катание
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