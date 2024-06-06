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Фигурное катание

Сегодня, 17:18

Школу фигурного катания имени Загитовой могут открыть в 2025 году

Руслан Минаев
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Школу по фигурному катанию имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани могут открыть в 2025 году.

«Все в работе, формируем проект, летом будет уже финальная часть, — цитирует ТАСС министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова. — Мы согласовали техническое задание, думаю, что в этом году начнем строить, а в следующем году запустим».

Ранее стало известно, что спортсменка в школе будет выполнять роль генерального менеджера. уже сейчас она занимается подбором тренерского состава. Кроме того, одаренные фигуристы смогут заниматься в школе Загитовой на льготной основе или бесплатно. Проект планируется реализовать в 2024 году.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Алина Загитова
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