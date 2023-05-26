Шоу с участием российских спортсменов в Японии прервали из-за землетрясения. Видео

Шоу Fantasy on Ice в японском городе Макухари было прервано на несколько минут из-за землетрясения амплитудой 6,2 балла по шкале Рихтера. Об этом рассказал «СЭ» один из организаторов Ари Закарян:

— У нас тут сегодня «щелкнуло». Когда на лед вышел Хавьер Фернандес, в начале программы у всех в зале зазвонили телефоны. Так в Японии подают сигнал о землетрясении. Выступление прервали, включили свет. Все спокойно переждали несколько минут, и шоу возобновилось. Ничего особенного, здесь все привыкшие, атмосфера хорошая, дружелюбная, шоу отличное. Где-то четыре-пять лет назад тут тоже было землетрясение, так Джонни Вейр с кровати упал, — сказал Закарян.

В шоу принимают участие танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро, выступающие за сборную. До этого в зарубежных шоу выступали только Диана Дэвис и Глеб Смолкин, это было в США.