Шоу в поддержку Костомарова соберет более 10 тысяч человек в Ярославле

Как стало известно «СЭ», шоу Ильи Авербуха 25 февраля в Ярославле соберет полную арену.

Все билеты проданы, сообщили организаторы, которые рассказали, что ожидается «около 10 тысяч человек». Интересно, что «Арена-2000» вмещает чуть более 9 тысяч.

В шоу примут участие олимпийская чемпионка Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов, серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова/Владимир Морозов и другие титулованные фигуристы из действующих и завершивших карьеру.

24 февраля шоу прошло в Череповце. Как сообщалось ранее, турне команды Авербуха проходит в поддержку Романа Костомарова. В Череповце в холле арены собирали письма и открытки ему и семье.