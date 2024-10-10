Швейцарская фигуристка Бранденбург: «Тренировки у Тутберидзе проходят очень профессионально»

Швейцарская фигуристка Анастасия Бранденбург поделилась впечатлениями от тренировок под руководством Этери Тутберидзе.

«Я все время смотрела выступления учениц Этери Георгиевны. А потом появился вариант приехать, как же упустить такую возможность? Съездили, нам очень понравилось, тренировки проходят очень профессионально», — приводит слова Бранденбург Sport24.

15-летняя фигуристка в 2024 году на юниорском чемпионате мира заняла шестое место.

Международный союз конькобежцев (ISU) в марте 2022 года запретил выступать российским и белорусским фигуристам на международных соревнованиях.