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Фигурное катание

Сегодня, 17:32

Швейцарская фигуристка Бранденбург: «Тренировки у Тутберидзе проходят очень профессионально»

Сергей Разин
корреспондент
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Швейцарская фигуристка Анастасия Бранденбург поделилась впечатлениями от тренировок под руководством Этери Тутберидзе.

«Я все время смотрела выступления учениц Этери Георгиевны. А потом появился вариант приехать, как же упустить такую возможность? Съездили, нам очень понравилось, тренировки проходят очень профессионально», — приводит слова Бранденбург Sport24.

Маргарита Базылюк. Ученица Тутберидзе победно начинает сезон. Базылюк — первая на турнире в Питере

15-летняя фигуристка в 2024 году на юниорском чемпионате мира заняла шестое место.

Международный союз конькобежцев (ISU) в марте 2022 года запретил выступать российским и белорусским фигуристам на международных соревнованиях.

Источник: Sport2415
Этери Тутберидзе

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