Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:51

Швейцарские юристы Kellerhals Carrard представят ВАДА на слушании дела фигуристки Валиевой

Алина Савинова
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Команда юристов швейцарской конторы Kellerhals Carrard будет представлять интересы ВАДА на слушаниях дела фигуристки Камилы Валиевой в CAS.

«ВАДА будет представлять команда юристов из Kellerhals Carrard во главе с Николасом Збинденом, а также главный юрисконсульт ВАДА Росс Венцель», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ВАДА.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Российская фигуристка даст показания в режиме видеоконференцсвязи. По итогам слушаний комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.

19 сентября стало известно, что независимый британский юрист Грэм Артур будет представлять интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде при рассмотрении дела Валиевой.

Из соображений конфиденциальности CAS не станет извещать общественность о том, кто из адвокатов будет защищать интересы российской фигуристки на сентябрьских слушаниях.

Источник: https://tass.ru/sport/18804399
Фигурное катание
Камила Валиева
Читайте также
Источник сообщил о массовой продаже недвижимости сотрудниками СБУ в ЛНР
Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России
Зеленский представил на Генассамблее ООН два условия мира на Украине
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клинический психолог: «У Костомарова синдром затяжной депрессии, на улучшение состояния уйдет вся жизнь»