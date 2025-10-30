Швейцарский суд отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре ее дела в CAS

Федеральный суд Швейцарии рассмотрел ходатайство российской фигуристки Камилы Валиевой в отношении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил и отклонил его, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

Валиева утверждала, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) скрыло от ее стороны аргументы, которые могли стать определяющими при вынесении решения CAS.

Среди доказательств сторона защиты спортсменки привела материал агентства Associated Press. В нем утверждалось, что экс-руководитель антидопинговой лаборатории Лозанны Марсьяль Сожи провел исследование, которое могло подтвердить, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм фигуристки через десерт, приготовленный ее дедушкой.

В то же время запрошенные по этому исследованию документы так и не были получены стороной защиты. По ее мнению, это может быть связано с махинациях с конечными выводами.

Федеральный суд Швейцарии указал, что сторона Валиевой не предоставила никаких подтверждающих документов из доклада Сожи. В то же время, по мнению суда, выводы этого исследования подтверждают и версию о десерте, и то, что триметазидин мог попасть в организм в ходе намеренного употребления.

29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Сейчас спортсменке 19 лет.