Сихарулидзе назвал главную цель Федерации фигурного катания России на ближайшее время

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе рассказал об основной цели на межсезонье.

«Мы озабочены тем, чтобы подготовить лидеров к следующему сезону. Сейчас межсезонье, начнутся летние сборы, сборы перед контрольными прокатами в сентябре. Потом начинаются этапы российских Гран-при. Работы много. Сейчас спортсмены, тренеры начнут ставить новые программы, учить новые элементы. Мы должны помогать в организации тех самых летних сборов. Они имеют большое значение, все новое учится летом. Во время сезона сложно начать заниматься новыми элементами. Каждые две недели новый турнир. Сейчас будем сотрудничать с нашими основными тренерами, ребятами, чтобы они продолжали развиваться. Нам важно, чтобы шел прогресс. Чтобы наше фигурное катание было выше к тому моменту, когда мы будем соревноваться с нашими международными коллегами», — сказал Сихарулидзе.

Ранее Сихарулидзе объявил календарный план на сезон-2023/24.