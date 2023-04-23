Сихарулидзе назвал главную цель Федерации фигурного катания России на ближайшее время

Сегодня, 17:31
Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе рассказал об основной цели на межсезонье.
«Мы озабочены тем, чтобы подготовить лидеров к следующему сезону. Сейчас межсезонье, начнутся летние сборы, сборы перед контрольными прокатами в сентябре. Потом начинаются этапы российских Гран-при. Работы много. Сейчас спортсмены, тренеры начнут ставить новые программы, учить новые элементы. Мы должны помогать в организации тех самых летних сборов. Они имеют большое значение, все новое учится летом. Во время сезона сложно начать заниматься новыми элементами. Каждые две недели новый турнир. Сейчас будем сотрудничать с нашими основными тренерами, ребятами, чтобы они продолжали развиваться. Нам важно, чтобы шел прогресс. Чтобы наше фигурное катание было выше к тому моменту, когда мы будем соревноваться с нашими международными коллегами», — сказал Сихарулидзе.
Ранее Сихарулидзе объявил календарный план на сезон-2023/24.