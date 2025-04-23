Сихарулидзе обещал помочь фигуристке из Новосибирска на фоне скандала с домогательствами

Мама фигуристки из Новосибирска Дарьи Антоновой Татьяна заявила, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе лично взял на контроль ситуацию с допуском на соревнования ее 12-летней дочери.

Ранее Татьяна Антонова сообщила, что тренер Константин Медовиков неоднократно домогался юной фигуристки, после чего они перешли к другому специалисту. Позднее Медовиков потребовал вернуть спортсменку в его группу, пригрозив тем, что в ином случае заблокирует ей участие в соревнованиях.

«Антон Тариэльевич откликнулся на обращение лично. Сказал, что вопрос с участием дочери в соревнованиях будет урегулирован, что он лично будет контролировать эту ситуацию. Хочу сказать ему огромное спасибо за столь оперативную реакцию и помощь», — приводит РИА «Новости» слова Татьяны Антоновой.

В среду стало известно, что СК в Новосибирске начал проверку по факту информации о домогательствах тренером юных спортсменок.