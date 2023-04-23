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Фигурное катание

Сегодня, 17:26

Сихарулидзе объявил календарный план на сезон 2023/24

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе рассказал о календарном плане на следующий сезон.

«Все соревнования, которые были в этом году, остаются. Календарный план остается. Ничего не выбрасываем. У нас есть возможность провести каждый турнир еще на более высоком уровне. Все усилия по соревнованиям здесь, внутри страны, сработали, следующий сезон будет таким же успешным, как и предыдущий. Каждый город не смогу назвать, эта информация открытая, можно будет увидеть на сайте Федерации фигурного катания», — заявил Сихарулидзе.

Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР 17 апреля.

Антон Сихарулидзе. Сихарулидзе — во главе фигурного катания России. Чем он занимался после скандала в Солт-Лейк-Сити?

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