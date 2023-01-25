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Фигурное катание

Сегодня, 18:30

Олимпийский чемпион Сихарулидзе отреагировал на переход Косторной в парное катание: «Интересное решение»

Александр Кружков
Обозреватель
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе отреагировал на переход российской фигуристки Алены Косторной в парное катание. Ранее чемпионка Европы-2020 подтвердила «СЭ», что ушла из группы Елены Буяновой. Она планирует продолжить карьеру в паре с Георгием Куницей.

— Ваша первая мысль, когда услышали, что Алена Косторная перешла в парное катание? — вопрос Сихарулидзе.

— «Здорово!» Решение интересное, из Косторной действительно может получиться сильная парница. С радостью принимаем Алену в семью парного катания.

— Исходя из своего опыта — какой бы совет дали сейчас Алене?

— Главное — пахать! Надеюсь, она сама понимает: чтобы быстрее адаптироваться к новому виду, нужно очень много работать. Поскольку здесь все зависит не только от тебя, но и твоего партнера, надо найти с ним общий язык, довериться ему — тогда и результат придет.

— Татьяна Тарасова финт Косторной прокомментировала так: «Перешла, чтобы научиться парным элементам и потом работать в шоу. Парникам там проще». Согласны?

— Я бы не стал оценивать переход применительно к ледовым шоу. Мне кажется, у Алены еще достаточно амбиций и желания проявить себя в профессиональном спорте. В конце концов, для этого есть возможности — ей же всего 19.

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Фигурное катание
Алена Косторная
Антон Сихарулидзе
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