Сихарулидзе ответил на вопрос о соревнованиях россиян и зарубежных фигуристов

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе заявил, что российские фигуристы готовы к возвращению на международные соревнования.

«Мы сейчас и в дальнейшем абсолютно открыты для того, чтобы соревноваться с нашими международными друзьями. Мы в любой момент готовы и организовывать такие соревнования, и проводить их. Нужно одно: их участие, желание и их внятная позиция по отношению к соревнованиям с участием российских спортсменов», — заявил Сихарулидзе.

Ранее Сихарулидзе назвал главную цель ФФККР на ближайшее время и объявил календарный план на сезон-2023/24.