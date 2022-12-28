Сихарулидзе прокомментировал возможную смену гражданства ведущих российских фигуристов

Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе считает, что не стоит опасаться смены гражданства ведущими фигуристами страны.

«У меня нет таких опасений. Хорошо знаю наших фигуристов не только как спортсменов, но и как личностей. Все они с уважением относятся к тому вкладу, который страна внесла в их подготовку. К тому же не вижу смысла делать какие-то резкие движения по смене гражданства. Реальных дивидендов они не принесут», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости».

Российский фигуристы были отстранены от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года.