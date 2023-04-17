Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) поручил исполнение полномочий президента ФФККР вице-президенту федерации Антону Сихарулидзе, сообщается на официальном сайте организации.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который исполнял полномочия с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя эти обязанности.

«Мне это интересно и я готов включиться. До 2026 года, когда состоится отчетно-выборная конференция, есть время набраться опыта, вникнуть во все вопросы», — цитирует пресс-служба федерации Сихарулидзе.

Президент ФФККР избирается на отчетно-выборной конференции, которая проводится раз в четыре года. Следующая отчетно-выборная конференция должна пройти в 2026 году.