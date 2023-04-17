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Фигурное катание

Сегодня, 19:57

Сихарулидзе заявил, что будет добиваться участия российских фигуристов в международных турнирах

Алина Савинова
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе рассказал, что организация настроена на дальнейший диалог с Международным союзом конькобежцев (ISU).

«Для нас будет важен диалог с ISU. Я знаю, что многие представители организации говорят о том, что российским спортсменам пора участвовать, без них это совершенно другие соревнования. Поэтому мы будем всеми силами содействовать и добиваться этого, для нас это очень важно. МОК озвучил свою позицию по участию российских и белорусских спортсменов. Некоторые международные федерации уже допускают российских спортсменов. Думаю, мы должны активно взаимодействовать с ISU по этому вопросу и добиваться участия наших фигуристов в международных стартах. Тем более что прецеденты есть — фехтование, шахматы, триатлон, борьба, теннис», — приводит ТАСС слова Сихарулидзе.

17 апреля исполком Федерации фигурного катания на коньках России поручил исполнение полномочий президента ФФККР вице-президенту федерации Антону Сихарулидзе.

Источник: https://tass.ru/sport/17543149
Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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Сихарулидзе заявил, что во главе ФФККР будет обращать внимание на баланс интересов спортсменов и тренеров