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Фигурное катание

Сегодня, 14:25

Сихарулидзе: «Сейчас есть две-три фигуристки, способные победить россиянок»

Сергей Ярошенко
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что на международной арене сейчас есть спортсмены, способные победить россиян.

«Даже у женщин в мире сейчас наблюдается колоссальный прорыв. Десять участников в каждом виде, способных оставить российских на 11-м месте, конечно же, нет, но два-три есть. И они на ходу. Нужно готовиться к тяжелейшей борьбе и понимать, что от этого международные соревнования станут намного интереснее. А победы российских спортсменов — более значимыми», — приводит слова Сихарулидзе РИА.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификационных турнирах на Олимпийские игры — 2026 при условии получения нейтрального статуса.

Источник: РИА
Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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