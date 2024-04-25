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Фигурное катание

Сегодня, 15:46

Сихарулидзе: «Запросы на смену гражданства есть, но в основном они от среднего уровня фигуристов»

Алина Савинова
Антон Сихарулидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о запросах фигуристов на смену российского гражданства.

«Запросы на смену гражданства есть, но это не колоссальное количество. И я благодарен, что лидеры об этом не думают. В основном это запросы от очень среднего уровня спортсменов, которые считают, что раз русские не выступают — он, перейдя в другую страну, станет мировым лидером», — сказал Сихарулидзе в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Он отметил, что не понимает спортсменов, которые, не имея иностранного паспорта, обращаются к ФФККР с требованием отпустить их из национальной сборной.

«Просто создавая условия, чтобы поучаствовать в каких-то там международных соревнованиях — мне кажется, это немного диковато», — добавил Сихарулидзе.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение, а в октябре также приняла решение оставить его в силе. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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