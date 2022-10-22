Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 12:36

Синицина и Кацалапова исключены из международного пула допинг-тестирования

В Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что олимпийские чемпионы в командном турнире Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, исключены из международного пула допинг-тестирования. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время в международный пул тестирования включены девять российских фигуристов. В парном катании это Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В одиночном — Анна Шербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.

Кацалапов и Синицина объявили о паузе в карьере в конце сентября. Спортсмены заявили, что пропустят первую половину сезона-2022/23.

Фигуристы выступают в паре с 2014 года, вместе они стали чемпионами мира, двукратными чемпионами Европы и победителями командного чемпионата мира.

Источник: https://tass.ru/sport/16127335
Фигурное катание
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
0
Читайте также
ВАДА и РУСАДА спорят о «деле Валиевой»: узнаем ли мы вердикт?
«Ушлые американцы превратили ее в бейсбол». Зачем российских школьников будут учить лапте?
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Ученые выявили сжигание жира при тренировке камбаловидной мышцы
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бестемьянова — о предложении ВАДА: «Камила готова к тому, что результат в какой-то момент огласят»