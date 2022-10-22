Синицина и Кацалапова исключены из международного пула допинг-тестирования

В Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что олимпийские чемпионы в командном турнире Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, исключены из международного пула допинг-тестирования. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время в международный пул тестирования включены девять российских фигуристов. В парном катании это Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В одиночном — Анна Шербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.

Кацалапов и Синицина объявили о паузе в карьере в конце сентября. Спортсмены заявили, что пропустят первую половину сезона-2022/23.

Фигуристы выступают в паре с 2014 года, вместе они стали чемпионами мира, двукратными чемпионами Европы и победителями командного чемпионата мира.