Синицына рассказала о планах на четверной прыжок и опыте в парном катании

Фигуристка Ксения Синицына рассказала о планах на четверной прыжок.

«У меня все хорошо. Здоровье тоже в порядке. Что скажу по прокату? Спортсмен всегда найдет в себе недостатки. Есть над чем работать. Будут продолжать это делать. Надо работать над скоростью, над вращениями, чтобы было больше оригинальных выездов из вращений. Тренеры похвалили, сказали, что я — молодец, боролась до конца.

На счет парного катания было много раздумий — продолжать или нет. Но мне писали болельщики, поддерживали меня, появлялся настрой продолжать кататься. Ну и я поняла, что парное катание — не мое, все эти выбросы... Так себе. Как появилось предложение выступить в парах? Мне написал Гоша Куница, предложил попробовать. Я неделю откаталась и поняла, что лучше одиночного нет ничего. Непривычно кататься вдвоем, возникают недомолвки. Был страх — по мне, лучше четверной прыжок, чем выброс.

Есть ли у меня суеверия? На стартах я стараюсь все делать, как в обычный день. Чтобы не было никаких новшеств. Пошла бы в женский хоккей? Нет, никогда! Слишком агрессивно. Мне что?нибудь более красивое, женственное. Замуж за хоккеиста вышла бы. Завтра четверного не стоит ждать. У меня задача показать новую программу, надо откатать ее чисто. Я тренирую четверной, бывает, что получается, бывает, что не очень», — сказала спортсменка.

За прокат короткой программы на третьем этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Казани Синицына получила 70,54 балла.