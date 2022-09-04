Система бонусов в российском фигурном катании изменена

4 сентября, 08:00
Как стало известно «СЭ», перед нынешним сезоном на внутрироссийских соревнованиях будет применяться новая система бонусных баллов. Некоторые виды вращений (со сложным заходом) будут поощряться сильнее, некоторые прыжковые элементы, наоборот, потеряли в важности. Как и ранее, бонусы не будут выставляться на чемпионате России.
У мужчин бонусными баллами будут оцениваться:
Четверной лутц/флип/риттбергер — 1 балл (ранее оценивались в 2 балла)
Каскад четверной лутц/флип/риттбергер с тройным прыжком — 2 балла
Наличие в программе двух разных четверных прыжков — 1 балл
Наличие в произвольной программе трех и более разных четверных прыжков — 2 балла
У женщин и девушек:
Сольный тройной аксель — 1 балл (ранее оценивался в 2 балла)
Каскад/комбинация тройной аксель + двойной/тройной прыжок — 1 балл
Сольный четверной прыжок — 1 балл (ранее оценивался в 2 балла)
Каскад/комбинация четверной прыжок + двойной/тройной прыжок — 1 балл
Наличие в произвольной программе двух и более разных четверных прыжков — 2 балла
Если у женщин и девушек бонусы распределяются одинаково, то у юношей составлена отдельная таблица:
Сольный четверной прыжок — 1 балл
Каскад/комбинация четверной + тройной прыжок — 1 балл (ранее — 2 балла)
Наличие в произвольной программе двух разных четверных прыжков — 1 балл
Наличие в произвольной программе трех и более разных четверных прыжков — 2 балла
Для всех категорий 1 баллом будут оцениваться вращения четвёртого уровня сложности со средней GOE не ниже +4.
2 баллами — прыжок во вращение четвертого уровня сложности со средней GOE не ниже +4 (ранее все вращения удостаивались 1 балла).