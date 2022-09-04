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Фигурное катание

4 сентября, 08:00

Система бонусов в российском фигурном катании изменена

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», перед нынешним сезоном на внутрироссийских соревнованиях будет применяться новая система бонусных баллов. Некоторые виды вращений (со сложным заходом) будут поощряться сильнее, некоторые прыжковые элементы, наоборот, потеряли в важности. Как и ранее, бонусы не будут выставляться на чемпионате России.

У мужчин бонусными баллами будут оцениваться:

Четверной лутц/флип/риттбергер — 1 балл (ранее оценивались в 2 балла)
Каскад четверной лутц/флип/риттбергер с тройным прыжком — 2 балла
Наличие в программе двух разных четверных прыжков — 1 балл
Наличие в произвольной программе трех и более разных четверных прыжков — 2 балла

У женщин и девушек:

Сольный тройной аксель — 1 балл (ранее оценивался в 2 балла)
Каскад/комбинация тройной аксель + двойной/тройной прыжок — 1 балл
Сольный четверной прыжок — 1 балл (ранее оценивался в 2 балла)
Каскад/комбинация четверной прыжок + двойной/тройной прыжок — 1 балл
Наличие в произвольной программе двух и более разных четверных прыжков — 2 балла

Если у женщин и девушек бонусы распределяются одинаково, то у юношей составлена отдельная таблица:

Сольный четверной прыжок — 1 балл
Каскад/комбинация четверной + тройной прыжок — 1 балл (ранее — 2 балла)
Наличие в произвольной программе двух разных четверных прыжков — 1 балл
Наличие в произвольной программе трех и более разных четверных прыжков — 2 балла

Для всех категорий 1 баллом будут оцениваться вращения четвёртого уровня сложности со средней GOE не ниже +4.

2 баллами — прыжок во вращение четвертого уровня сложности со средней GOE не ниже +4 (ранее все вращения удостаивались 1 балла).

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