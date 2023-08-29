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Фигурное катание

Сегодня, 15:34

СК возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи Горбачевой

Алина Савинова
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что уголовное дело об убийстве возбуждено после исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой в Москве.

«Для установления всех обстоятельств исчезновения Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Ивановой.

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов вечера. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

По информации Telegram-канала «112», вещи спортсменки обнаружили на пляже на Покровской набережной. Также отмечалось, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером.

Одна из воспитанниц «Чкалов Арены» рассказала, что фигуристок спорткомплекса преследовал странный мужчина на набережной, где в последний раз видели спортсменку.

16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала в&nbsp;Москве. В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева. Что известно на данный момент

Источник: https://rsport.ria.ru/20230829/ugolovnoe_delo-1892922967.html
Фигурное катание
Алина Горбачева
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