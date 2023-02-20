Скобрев поддерживает выступление российских спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом

Тренер по физподготовке в академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев согласен с мнением двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о том, что российским спортсменам нужно соглашаться выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Я поддерживаю то, чтобы наши спортсмены выступали. Понятное дело, что мы все переживаем за флаг, за гимн, за то, кто нас воспитал. Но век спортсмена короткий. Реально очень маленький период времени, когда спортсмен может выступать на высоком уровне. Поэтому нам нужно сделать все возможное, чтобы допустить спортсменов. Даже за неимением флага мы должны сделать все возможное, чтобы они выступали. Все и так будут знать, из какой они страны», — цитирует Скобрева Metaratings.ru.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.