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Сегодня, 20:50

Скобрев сообщил, что страны СНГ проявляют интерес к фигуристкам «Ангелов Плющенко»

Алина Савинова
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Тренер по физподготовке в академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев рассказал об интересе стран СНГ к фигуристкам академии.

«Есть ли возможность выступления его ребят за другие страны? Конечно. Это мировое имя, немало желающих иметь в своем составе бренд Плющенко. Есть как минимум интерес со стороны стран из постсоветского пространства. Но не исключено, что могут быть другие варианты.

Другой вопрос, хочет ли сам Женя и его спортсмены переходить? Я думаю, что нет. У них шикарнейшие условия, каток и педагогический состав. Уникальность школы Плющенко в том, что она по большей части существует за счет спонсорских средств. Да, есть поддержка со стороны государства, но все же. Поэтому, конечно, не хочется мириться с тем, что сейчас происходит. Мне бы не хотелось, чтобы спортсмены Плющенко переходили куда-то. Я хочу, чтобы они выступали здесь, и чтобы их как можно скорее допустили до мировой арены", — цитирует Скобрева Metaratings.ru.

Ранее Евгений Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023. Он заявил о возможной смене спортивного гражданства его ученицами из-за предвзятого судейства.

Источник: https://metaratings.ru/news/skobrev-soobshil-chto-strany-s-postsovetskogo-prostranstva-proyavlyayut-interes-k-uchenikam-angelov-plyushenko-229460/
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Иван Скобрев
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