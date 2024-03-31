Скончался бывший тренер Валиевой и пары Лобачева/Авербух

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская скончалась в возрасте 74 лет. Об этом сообщил ее сын, тренер российских танцоров Денис Самохин.

— Вчера поздно вечером от нас ушла Заслуженный Тренер России Дубинская Наталья Петровна. Вчера ушла моя мама... Тренер Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Даниила Глейхенгауза и Камилы Валиевой, Екатерины Кураковой и братьев Успенских, Александра Шубина и Даниила Самсонова, Анастасии Метелкиной и многих многих других. Четыре года она боролась со страшной неизлечимой болезнью БАС (Боковой амиотрофический склероз. — Прим. «СЭ»), которая забрала у нее все. Силу‚ энергию, любимую работу, возможность двигаться и дышать... Она так и не смогла принять себя в этой болезни, что съедало ее еще сильнее. Спи спокойно мамуль... ты как никто это заслужила. Царствия Небесного, — написал в соцсетях Самохин (Орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «СЭ»).

Помимо успехов на тренерском поприще Дубинская является чемпионкой РСФСР 1963 года в одиночном катании, но после короткой спортивной карьеры стала работать тренером в группе Виктора Кудрявцева.